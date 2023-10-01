Часть KFC в России отказалась от ребрендинга. Права на старое названия до 2035 года

Одна из крупнейших компаний, работающих по франшизе KFC в России, заявила, что не будет менять название своих ресторанов на Rostic’s, несмотря на продажу бизнеса американской корпорации Yum! Brands российскому оператору Smart Service.
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