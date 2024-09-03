Маск заявил, что Starlink не является военной системой

Илон Маск заявил, что сервис спутниковой связи Starlink — это «коммерческая, а не военная система», и подтвердил, что не стал активировать ее по запросу украинских властей на территории Крыма для атаки ВСУ в 2022 году.
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