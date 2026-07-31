Кто такой Змей Горыныч: качества, характер и психологический портрет героя сказок

Русский вариант сказочного дракона, трехголовый (а иногда и больше) Змей Горыныч — кто он такой? Что за роль играет в фольклорных историях и каков психологический портрет героя? Колонка филолога и психолога, шеф-редактора сайта Psychologies.
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