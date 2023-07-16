Спички - не игрушка

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На восточном направлении у России успехи

На восточном направлении у России успехи

Помните, у нас говорили о развороте на Восток?При всех разговорах о развороте на Восток получался только поворот к Китаю.

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Комментарии
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Астон Мартин
&quot;Понятно, что это сделала нефть&quot;...сырьевой статус ...и у многих африканских стран так же сырьевой статус...СССР поставлял за границу авиацию , сельхозмашины , автомобили в том числе и грузовые , станки и много чего технологичного шло на экспорт ...🥸
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