На восточном направлении у России успехи

Астон Мартин

"Понятно, что это сделала нефть"...сырьевой статус ...и у многих африканских стран так же сырьевой статус...СССР поставлял за границу авиацию , сельхозмашины , автомобили в том числе и грузовые , станки и много чего технологичного шло на экспорт ...🥸