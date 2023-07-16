Помните, у нас говорили о развороте на Восток?При всех разговорах о развороте на Восток получался только поворот к Китаю.
На восточном направлении у России успехи
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Астон Мартин
"Понятно, что это сделала нефть"...сырьевой статус ...и у многих африканских стран так же сырьевой статус...СССР поставлял за границу авиацию , сельхозмашины , автомобили в том числе и грузовые , станки и много чего технологичного шло на экспорт ...🥸
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12 час.
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