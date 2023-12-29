Жители Новосибирской области сняли свою версию сериала "Слово пацана"

Пародию на известный сериал про лихие 90-е сняли жители Карасука Новосибирской области.Железнодорожники в городе Карасуке Новосибирской области вдохновились популярным сериалом и сняли фильм "Слово слесаря.
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