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Аскаров о первой победе в НХЛ: «Это потрясающе, безумие. Я сейчас даже не могу говорить»

21-летний вратарь «Нэшвилла» был признан первой звездой матча против «Вашингтона» (3:2 Б). Россиянин отразил 27 бросков из 29 в основное и дополнительное время.

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