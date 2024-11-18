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Донецкая группа новостей

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Добрый вечер!

Добрый вечер!

Добрый вечер! Завтра в Донецке на 1℃ теплее Прогнозируется от 0℃ до +8℃ ☁ Сплошная облачность • 02:00: ☁️ +3℃ 65 ☂️ 10% • 05:00: ️ +3℃ 58 ☂️ 18% • 08:00: ☁️ +3℃ 57 ☂️ 7% • 11:00: ⛅️ +7℃ 57 ☂️ 1% • 14:00: ⛅️ +8℃ 57 ☂️ 1% • 17:00: ️ +5℃ 61 ☂️ 2% • 20:00: ️ +3℃ 62 ☂️ 2% • 23:00: ️ 0℃ 66 ☂️ 2% В Донецке до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.

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