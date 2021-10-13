Нефть и газ полностью не уйдут из энергобаланса к 2050 году

Нефть и газ полностью не уйдут из энергобаланса к 2050 годуРискованно считать, что нефть и газ полностью уйдут из энергобаланса к 2050 году, сообщил гендиректор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов в ходе форума "Российская энергетическая неделя".