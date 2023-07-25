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Хирург Абугов рассказал, как работает стент-графт для лечения аневризм аорты

Хирург Абугов рассказал, как работает стент-графт для лечения аневризм аорты

Заведующий отделением рентгенохирургических (рентгенэндоваскулярных) методов диагностики и лечения РНЦХ имени академика Петровского, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Абугов рассказал, как работает стент-графт для лечения аневризм аорты.

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