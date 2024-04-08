Враг прикрыт каналом и минными полями - удары ведут к потерям: Что происходит на фронтах СВО

коллаж ЦарьградаСегодня 16K прочитали Разворачивается полномасштабное сражение за Часов Яр, русская армия давит под Авдосом.
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