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Ковид при беременности: как себя чувствует родившая сына финалистка «Голоса» Спиридонова

Ковид при беременности: как себя чувствует родившая сына финалистка «Голоса» Спиридонова

Певица, финалистка первого сезона шоу «Голос» и победительница проекта перевоплощений «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова, подхватившая коронавирус в последние дни беременности, наконец-то справилась с болезнью.

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