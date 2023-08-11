БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Негода
    пришла пора учить пеньков  арматурой ....В преддверии судо...
  • Sergey Ivanov
    И опять Россия с голым задом лезет ко всем (сейчас- в Африку) со своей любовью! А за что любят Россию те африканские ...В каких странах А...
  • Вячеслав Белослюдов
    Ну и каким боком Швеция с Финляндией к северному ледовитому океану? Дальше балтийской лужи у них выхода нет. А у норв...Шпицберген: Норве...

В преддверии судов Линча?

В преддверии судов Линча?

Владимир Скачко Российскую патриотическую общественность, несомненно, порадовало сообщение Управления Следственного комитета России (СКР) о поимке второго нападавшего на двух одноногих участников спецвоенной операции (СВО) в Нерчинско-Заводском районе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
А почему бы уродов просто не отпиZдить до полусмерти, и чтобы ни одна больница потом не оказала помощи? А шалав, подстрекавших к избиению, не отправить на долгие годы на южный берег Северного ледовитого океана, чтобы бляди осознали, что жить им нормально больше не придётся?
Ответить
10 час.
ИК
Иосиф Калинин
Обеими руками за!
Ответить
8 час.
Владимир Негода
пришла пора учить пеньков  арматурой ....
Ответить
27 мин.

Картина дня

наверх