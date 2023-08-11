В преддверии судов Линча?

Silver Kont

А почему бы уродов просто не отпиZдить до полусмерти, и чтобы ни одна больница потом не оказала помощи? А шалав, подстрекавших к избиению, не отправить на долгие годы на южный берег Северного ледовитого океана, чтобы бляди осознали, что жить им нормально больше не придётся?