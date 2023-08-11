Владимир Скачко Российскую патриотическую общественность, несомненно, порадовало сообщение Управления Следственного комитета России (СКР) о поимке второго нападавшего на двух одноногих участников спецвоенной операции (СВО) в Нерчинско-Заводском районе.
В преддверии судов Линча?
Комментарии
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Silver Kont
А почему бы уродов просто не отпиZдить до полусмерти, и чтобы ни одна больница потом не оказала помощи? А шалав, подстрекавших к избиению, не отправить на долгие годы на южный берег Северного ледовитого океана, чтобы бляди осознали, что жить им нормально больше не придётся?
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10 час.
ИК
Иосиф Калинин
Обеими руками за!
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8 час.
Владимир Негода
пришла пора учить пеньков арматурой ....
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27 мин.
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