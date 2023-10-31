Спасатели нашли тело последнего погибшего в аварии на шахте в Казахстане

Число жертв аварии в шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 46. Спасатели обнаружили останки последнего шахтера, погибшего в результате взрыва, который произошел 28 октября.
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