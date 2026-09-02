Курганская ФСБ задержала мужчину, который оправдывал теракты Украины с помощью БПЛА и ракет

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали жителя Лебяжьевского округа, которого подозревают в публичном оправдании терроризма Украины на территории РФ с помощью БПЛА и ракет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым