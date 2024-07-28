Юрий Кот Мой друг прислал новый кусок информации из сердца Бандерштадта. 10 лет нацисты не могут его вычислить.
Весточка из Киева. У нас тут все зашевелились, как змеи в клубке
Комментарии
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людмила бер
Отстраивать города, ими разбитые.... пусть работают...
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14 час.
Виктор Шилин
Тридцать- сорок лет никаких руководящих , силовых и педагогических должностей для всего населения укрорейха. Колхозы и стройка.
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14 час.
Игорь Василевский
И специальное телевидение без Эрнста и прочей либерни и только на РУССКОМ!!!!!!!!!!!
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8 час.
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