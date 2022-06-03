В центре Челябинска появились Бременские музыканты и ещё 8 скульптур из песка

В Челябинске всё готово к открытию II фестиваля песочный скульптур. Девять творений лучших мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Тюмени, Архангельска, Каргополя, Ростова-на-Дону, Агра-Пустыни челябинцы увидят уже в пятницу, 3 июня.