Захарова: Франция превратилась в антихристианское государство

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады в Париже демонстрирует продолжающийся внутренний кризис Франции, которая превратилась из «христианнейшей» нации в антихристианское государство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии