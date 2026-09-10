Орловский агрохолдинг не стал терять деньги из-за борщевика

«Орловский лидер» расчистил 5 га от опасного борщевика. Ранее компания получила предписание от регионального Управления Россельхознадзора за заросли ядовитого растения, которые заполонили 4,9 га в Глазуновском районе.
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