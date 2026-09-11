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Александр Лукашенко рассказал, чем занимается его младший сын Николай после окончания института

Александр Лукашенко рассказал, чем занимается его младший сын Николай после окончания института

В августе наследнику президента исполнилось 22 года Николай ЛукашенкоМладший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай — одна из самых закрытых публичных персон.

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