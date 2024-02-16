Эксперт Уполномоченного рассказал об особенностях составления финансовой модели перед стартом нового бизнеса

Об этом в ходе семинара на тему «Основные обязательные действия при открытии бизнеса», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщил научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.