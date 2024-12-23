Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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О коварном угодничестве

О коварном угодничестве

Сталин, Черчилль и телячий восторг по Трампу: исторические параллели Трамп, Трамп, Трамп… Такое впечатление, что часть нашего политикума и многие, даже очень уважаемые, спикеры, не говоря уже о части общества, подверглись воздействию ретрансляторов с облучателями.

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