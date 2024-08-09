Россиянам назвали способ меньше платить за ЖКУ

Некоторые россияне могут попросить перерасчет стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Способ меньше платить за воду, газ и свет раскрыл россиянам председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин в беседе с «Вечерней Москвой».
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