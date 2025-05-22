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Царьград

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Ольга Лапшина экстренно обратилась к врачам прямо на сцене театра

Ольга Лапшина экстренно обратилась к врачам прямо на сцене театра

Во время спектакля «Пигмалион» в театре Терезы Дуровой Ольге Лапшиной стало плохо из-за болей в сердце.

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