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Курские новости

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Парк альпак из Курска открылся в Завидово Тверской области

Парк альпак из Курска открылся в Завидово Тверской области

Парк переехал из Курска в Завидово, Тверской области, расположенное в 100 км от Москвы. Теперь у компании есть опыт переезда парка из региона в регион.

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