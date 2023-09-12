Закат эпохи социального благополучия

Помните, как начиная с правления Горби нам постоянно рассказывали, что настоящий социализм, который с настоящим человеческим лицом построен на Западе? Когда Союз был развален усилиями перестроечников, тех самых, что за "человеческие лица" были, стало понятно, что европейское "всё для людей", это больше блестящая обёртка, нежели суть.