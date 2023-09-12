Помните, как начиная с правления Горби нам постоянно рассказывали, что настоящий социализм, который с настоящим человеческим лицом построен на Западе? Когда Союз был развален усилиями перестроечников, тех самых, что за "человеческие лица" были, стало понятно, что европейское "всё для людей", это больше блестящая обёртка, нежели суть.
Закат эпохи социального благополучия
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
"настоящий социализм, который с настоящим человеческим лицом" был построен не на всём Западе, а в отдельно взятой Швеции и Норвегии, всем остальным было ипаться и ипаться до социализма, просто "оскал капитализма" тогда был не такой звериный.
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