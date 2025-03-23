CNN: на акцию против действий Маска на посту главы DOGE вышли 400 человек

Более 400 человек в городе Роквилл в американском штате Мэриленд приняли участие в акции против деятельности предпринимателя Илона Маска на посту главы департамента эффективности правительства США (DOGE), сообщил телеканал CNN со ссылкой на демонстрантов.
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