Германия между двумя войнами. Франко-бельгийская оккупация Рура

Французские солдаты на берегу Рейна В этой статье продолжим рассматривать одну из ключевых проблем развития международных отношений в Европе после окончания Первой мировой войны – проблему послевоенных репараций Германии и последовавших за этим событий.
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