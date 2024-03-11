Масленицу в Петербурге и Ленобласти отметят 500-килограммовым блинным пирогом

Масштабные гуляния пройдут 16 и 17 марта на Соборной площади Петропавловской крепости. Музейные учреждения Петербурга и Ленобласти представят на Масленицу разнообразные программы с гуляниями, ярмарками и мастер-классами.
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