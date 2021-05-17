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Состав оренбургской «Надежды» пополнила американка Натиша Хайдман

Состав оренбургской «Надежды» пополнила американка Натиша Хайдман

Хайдман родилась 10 февраля 1997 года, выступает на позиции защитника. Американская баскетболистка является выпускницей колледжа «Маркетт», за который играла с 2015 по 2019 годы и была одним из лидеров команды, набирая к выпускному году по 17.

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