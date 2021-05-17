Состав оренбургской «Надежды» пополнила американка Натиша Хайдман

Хайдман родилась 10 февраля 1997 года, выступает на позиции защитника. Американская баскетболистка является выпускницей колледжа «Маркетт», за который играла с 2015 по 2019 годы и была одним из лидеров команды, набирая к выпускному году по 17.
Хайдман родилась 10 февраля 1997 года, выступает на позиции защитника. Американская баскетболистка является выпускницей колледжа «Маркетт», за который играла с 2015 по 2019 годы и была одним из лидеров команды, набирая к выпускному году по 17.
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