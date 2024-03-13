МИД Ирана: Израиль хочет полностью уничтожить палестинский народ

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в письме, которое он отправил генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности всемирной организации Кадзуюки Ямадзаки, заявил, что Израиль стремится полностью уничтожить палестинский народ.
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