Кенозерский национальный парк выпустил книгу для сельских отельеров

Начинающие владельцы гостевых домов и отелей в сельской местности, зачастую, действуют наугад. Чтобы облегчить им работу и сориентировать в этой необычной и ответственной сфере деятельности, была создана книга «Секреты сельского отельера».
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