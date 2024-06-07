Родители тоже хотят высказаться! Что оставить, а что убрать из школьных предметов?

Недовольный родитель. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ® В рамках обсуждения важности различных школьных предметов в канале "Хакнем Школа" мы собираем мнения не только учителей и учеников, но и родителей.