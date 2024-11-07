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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис о Талалаеве: «Сколько команд он зарезал? Три вылетели в ФНЛ. Чем он хвастается? В «Химках» не остался, ничего не говорит, это трусость»

– У вас была перепалка и с Андреем Талалаевым, который после выхода «Химок» в РПЛ сказал: «Переживал за трех персональных «болельщиков» – Смородская, Канчельскис и Мостовой».

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