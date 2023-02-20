Кейт Миддлтон удивила своим образом на кинопремии BAFTA

Кейт Миддлтон удивила своим образом на кинопремии BAFTAПринц Уильям и Кейт МиддлтонПринц Уильям и Кейт МиддлтонПринц Уильям и Кейт МиддлтонПринц Уильям и Кейт МиддлтонПринц Уильям и Кейт МиддлтонПринц Уильям и Кейт МиддлтонПринц Уильям и Кейт МиддлтонПринц Уильям и Кейт МиддлтонКейт МиддлтонПринц Уильям и Кейт МиддлтонКейт МиддлтонПринц Уильям и Кейт МиддлтонПринц Уильям и Кейт МиддлтонПринц Уильям и Кейт МиддлтонПринц Уильям и Кейт МиддлтонВ выходные в Великобритании прошла церемония вручения премии BAFTA.