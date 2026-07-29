НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

5 подписчиков

ПВО России сбили 295 украинских дронов ночью

ПВО России сбили 295 украинских дронов ночью

Атаке подверглись Воронежская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская области, а также территории Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и акватории Азовского и Черного морей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии