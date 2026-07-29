ПВО России сбили 295 украинских дронов ночью

Атаке подверглись Воронежская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская области, а также территории Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и акватории Азовского и Черного морей.
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