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“Не беременна от корейца”, – дочь Даны Борисовой откровенно о личной жизни

“Не беременна от корейца”, – дочь Даны Борисовой откровенно о личной жизни

На фоне слухов о предполагаемой беременности 17-летней Полины, дочери известной телеведущей Даны Борисовой, семья оказалась в центре внимания.

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