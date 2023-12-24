Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай лейчинский
    Любопытная семейка : Навка - Исимбаеву оправдывает , Песков - Урганта крышует . Теперь - шут гороховый влип . Спасате...Киркоров оправдал...
  • Валентин Щербаков
    Великовозрастный трус, проповедник ЛГБТ движения, лжец и подлец Филя решил найти защиты у оборотня Пескова....Киркоров оправдал...
  • Людмила Абрамова
    ну вот Вам всем и ответ ...плевать на народ!😱😱😱😱😱Киркоров оправдал...

Молодежный театр на Фонтанке представит спектакль «Глубокое синее море» по пьесе Теренса Рэттигана

Молодежный театр на Фонтанке представит спектакль «Глубокое синее море» по пьесе Теренса Рэттигана

На сцене Молодежного театра на Фонтанке состоится премьера спектакля по пьесе английского драматурга Теренса Рэттигана «Глубокое синее море» в постановке художественного руководителя труппы Семена Спивака, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх