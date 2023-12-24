Молодежный театр на Фонтанке представит спектакль «Глубокое синее море» по пьесе Теренса Рэттигана

На сцене Молодежного театра на Фонтанке состоится премьера спектакля по пьесе английского драматурга Теренса Рэттигана «Глубокое синее море» в постановке художественного руководителя труппы Семена Спивака, сообщает ТАСС.
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