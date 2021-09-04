Кризис в Афганистане: сколько боевиков-террористов среди афганских беженцев

Ситуация в Афганистане и сопредельных территориях отличается высокой динамикой Значительное число внутренних и внешних игроков значительно затрудняют прогнозирование событий и создают дополнительные риски возникновения неуправляемых процессов.
Ситуация в Афганистане и сопредельных территориях отличается высокой динамикой Значительное число внутренних и внешних игроков значительно затрудняют прогнозирование событий и создают дополнительные риски возникновения неуправляемых процессов.
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