Дуров рассказал о «личной цели» по борьбе с преступниками в Telegram

Преступники злоупотребляют мессенджером Telegram - эту «болезнь» вызвало резкое увеличение числа пользователей платформы до 950 млн, заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем первом обращении после задержания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии