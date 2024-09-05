Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дуров рассказал о «личной цели» по борьбе с преступниками в Telegram

Дуров рассказал о «личной цели» по борьбе с преступниками в Telegram

Преступники злоупотребляют мессенджером Telegram - эту «болезнь» вызвало резкое увеличение числа пользователей платформы до 950 млн, заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем первом обращении после задержания.

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