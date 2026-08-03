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Царьград

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Приезжий из Средней Азии планировал теракт прямо под окнами прокуратуры Пятигорска

Приезжий из Средней Азии планировал теракт прямо под окнами прокуратуры Пятигорска

История повторилась ровно через месяц. В Ставропольском крае предотвращена серьезная диверсия. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержан 25-летний гражданин азиатской республики, который готовил взрыв у здания прокуратуры в Пятигорске.

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