Приезжий из Средней Азии планировал теракт прямо под окнами прокуратуры Пятигорска

История повторилась ровно через месяц. В Ставропольском крае предотвращена серьезная диверсия. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержан 25-летний гражданин азиатской республики, который готовил взрыв у здания прокуратуры в Пятигорске.
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