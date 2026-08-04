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Царьград

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В Суздале судят «закладчика»: 96 свертков наркотиков изъято у 36-летнего жителя Владимира

В Суздале судят «закладчика»: 96 свертков наркотиков изъято у 36-летнего жителя Владимира

В Суздале задержан житель Владимира, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Исполняющая обязанности Суздальского межрайонного прокурора утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины.

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