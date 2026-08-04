В Суздале судят «закладчика»: 96 свертков наркотиков изъято у 36-летнего жителя Владимира

В Суздале задержан житель Владимира, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Исполняющая обязанности Суздальского межрайонного прокурора утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины.