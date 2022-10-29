Бордюры начали изготавливать на базе авторемонтного завода в Уссурийске

На базе авторемонтного завода в Уссурийске начали выпуск бордюров и прочих бетонных изделий. Новая линия завода стройматериалов запущена буквально на днях, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на законодательное собрание Приморского края.
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