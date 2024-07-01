Глава Башкирии поручил приглашать социальных координаторов для обсуждения проблем военнослужащих и членов их семей

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам администраций городов и районов республики приглашать социальных координаторов филиала государственного фонда "Защитники Отечества" на свои еженедельные оперативные совещания.
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