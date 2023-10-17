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Der Spiegel: Израиль не начнет наземную операцию в Газе до отъезда Байдена

Der Spiegel: Израиль не начнет наземную операцию в Газе до отъезда Байдена

Израиль не начнет наземную операцию в секторе Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта до тех пор, пока свой визит в государство не совершит президент США Джо Байден, пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на свой источник.

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Комментарии
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Зоя
там уже и зачищать некого...руины одни....
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2 н.

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