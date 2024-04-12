Предотвращены теракты в Донецке (объект ВС РФ), Москве (синагога). И вновь фигурируют среднеазиаты

Справку о несудимости там спокойно за деньги можно сделать. Ничего она не даст, всё решают деньги и цена такой справки. В 2000 такая справка стоила 7000 росс. рублей в переводе на национальную валюту или в уе., за срочность, или жди месяцами, чтобы слинять из этих вахабистских мест. За остальные вопросы решают те же деньги, в зависимости от цены на злачных прикормленных местах кормушки. Деньги решают всё и за всех.

Galina Adler

Не надо говорить за всех мусульман.Ведь ухо отрезать мог только мусульманин по определенным законам. В нашей стране полно праведных мусульман, как и среди приезжих из Азии тоже, а радикалы замороченные сами не знают ни Корана , ни заповедей, темные люди, а когда попадают в руки трясутся от ужаса. Легко внушаемые люди. И вопрос вот в чем, где , кто и откуда получают внушения, от каких проповедниках и кто им внушает, и что внушает радикальный проповедник.