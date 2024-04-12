Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 701 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Galina Adler
    Не надо говорить за всех мусульман.Ведь ухо отрезать мог только мусульманин по определенным законам. В нашей стране п...Предотвращены тер...
  • Galina Adler
    Справку о несудимости там спокойно за деньги можно сделать. Ничего она не даст, всё решают деньги и цена такой справк...Предотвращены тер...
  • Владимир Витковский
    Пора гейропу поставить  в коленно-локтевую позу и превратить в колонию.Китайские манёвры...

Предотвращены теракты в Донецке (объект ВС РФ), Москве (синагога). И вновь фигурируют среднеазиаты

Предотвращены теракты в Донецке (объект ВС РФ), Москве (синагога). И вновь фигурируют среднеазиаты

Центр общественных связей ФСБ:"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из 6 граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооружённых Сил Российской Федерации, дислоцируемого в г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Вопросов много. Ответов нет.
Ответить
7 час.
Galina Adler
Справку о несудимости там спокойно за деньги можно сделать. Ничего она не даст, всё решают деньги и цена такой справки. В 2000 такая справка стоила 7000 росс. рублей в переводе на национальную валюту или в уе., за срочность, или жди месяцами, чтобы слинять из этих вахабистских мест. За остальные вопросы решают те же деньги, в зависимости от цены на злачных прикормленных местах кормушки. Деньги решают всё и за всех.
Ответить
1 час.
Galina Adler
Не надо говорить за всех мусульман.Ведь ухо отрезать мог только мусульманин по определенным законам. В нашей стране полно праведных мусульман, как  и среди приезжих из Азии тоже, а радикалы замороченные сами не знают ни Корана , ни заповедей, темные люди, а когда попадают в руки  трясутся от ужаса. Легко внушаемые люди. И вопрос вот в чем, где , кто и откуда получают внушения, от каких проповедниках и кто им внушает, и что внушает  радикальный проповедник.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору