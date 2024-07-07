Гасли сошел с дистанции Гран-при Великобритании перед стартом заезда

Гасли не сумел выйти на старт Гран-при Великобритании. Пилот «Альпин», стартовавший 19-м, по окончании прогревочного круга вернулся в боксы по запросу команды, которая сообщила о проблемах с болидом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Защитник «Партизана» Антич: «Когда США бомбили мою страну, Россия нас поддержала. Для меня это великая дружба двух народов»
- Кандидат «Национального объединения» сравнивал сборную Франции с нелегальными мигрантами перед ЧМ-2022 и называл ее «псевдофранцузской» командой
- Ле Пен о заявлениях Мбаппе: «Французы устали получать нравоучения. Тенденция миллионеров говорить людям с зарплатой 1400 евро о том, за кого голосовать, плохо воспринимается»
Свежие комментарии