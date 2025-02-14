Реальная любовь

По данным исследования, проведённого компанией T2 на основе больших данных, Петербург занимает третье место в России по количеству пользователей приложений для знакомств после Москвы и Челябинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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