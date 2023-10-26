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Льготным тарифом на парковках для посетителей трех поликлиник воспользовались более 3,3 тыс. раз

Льготным тарифом на парковках для посетителей трех поликлиник воспользовались более 3,3 тыс. раз

В Москве с 31 июля изменились правила работы парковок, расположенных возле медицинских организаций. В рамках пилотного проекта Департамента здравоохранения и Департамента транспорта пациенты столичных поликлиник получили возможность бесплатно оставлять на стоянке машину на время посещения врача или прохождения исследований.

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