Льготным тарифом на парковках для посетителей трех поликлиник воспользовались более 3,3 тыс. раз

В Москве с 31 июля изменились правила работы парковок, расположенных возле медицинских организаций. В рамках пилотного проекта Департамента здравоохранения и Департамента транспорта пациенты столичных поликлиник получили возможность бесплатно оставлять на стоянке машину на время посещения врача или прохождения исследований.
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