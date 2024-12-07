Военный Фирсов: ВСУ стоят перед угрозой потери пяти городов в ДНР

Украинские военные в ближайшее время могут потерять пять городов в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, ныне военнослужащий Егор Фирсов в интервью для украинского издания "Страна.
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