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Колбаса тоже фсё, ну почти..

Колбаса тоже фсё, ну почти..

Колбаса тоже фсё, ну почти. Times (ссылка) :  Немцы теряют веру в Шольца из-за его политики по Украине Лишь 11% немецких избирателей довольны тем, как их правительство справляется с конфликтом на Украине, сообщает Times со ссылкой на исследование.

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